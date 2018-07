Wie Tübingen der Klavierfantasie Flügel verleiht

Tübingen gilt immer wieder (oder immer noch?) als die Stadt mit der angeblich höchsten Klavierdichte pro Quadratmeter in der ganzen Republik. Eine Piano-Hochburg, in der laut Stimm-Papst Ewald Vögele früher einmal dessen Kundendatei im Stadtgebiet stolze 5000 Klaviere auswies. In der aber auch noch letztes Jahr Tübingens Klavierbaumeister und -verkäufer Gerhard Füger, vielleicht etwas zu optimist...