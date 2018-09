Wie vielen zu helfen ist

Boris Palmers Buch „Wir können nicht allen helfen“ hat sich seit dem Erscheinen im August 2017 bestens verkauft. Der Autor hat zweifellos einen Nerv der Bundesbürger getroffen. In der öffentlichen Wahrnehmung überwog die Darstellung der Probleme mit Flüchtlingen. Das lag an Palmers Begleitmusik in Talkshows und auf Facebook, aber auch an einer ohnehin schon polarisierten Debatte. Darüber wurden d...