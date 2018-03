Es fühlt sich so an, als wäre die Welt auf dem besten Weg in einen neuen Kalten Krieg, aus dem sehr schnell ein heißer werden könnte. Der Kreml hat auf den Rauswurf russischer Diplomaten aus 25 Staaten und der Nato mit gleicher Münze reagiert und schmeißt seinerseits Mitarbeiter besagter Staaten aus dem Land. Das riecht nach Eskalation und Konflikt. Besonders die Deutschen haben Angst, zwischen alle Fronten zu geraten und Leidtragende einer harten Auseinandersetzung zu werden. Doch diese Furcht ist (noch) unbegründet. Zwar befinden sich die Beziehungen derzeit auf einem Tiefpunkt. Doch sind die Staaten von einem Krieg deutlich weiter entfernt als zu jedem Zeitpunkt der Auseinandersetzung zwischen Ost und West nach dem Zweiten Weltkrieg.

Was nun wichtig wäre, ist Aufklärung. London sollte genauer darlegen, welche Vermutungen es dazu führen, Russland für den Giftanschlag auf den Ex-Spion verantwortlich zu machen. Moskau hingegen sollte sehr transparent machen, welche Umstände zu seiner Entlastung beitragen könnten. So selbstgewiss wie die Streithähne auftreten, sollte beides kein Problem sein. Auch im Kalten Krieg hat man schließlich zusammengearbeitet.