Winterlicher Frühlingsbeginn im Südwesten erwartet

Stuttgart. Der Neuschnee vom Wochenende bleibe noch bis Mittwoch liegen, teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag mit. Erneut schneien soll es jedoch nicht. Am Montag bleiben die Temperaturen in Baden-Württemberg weitgehend im Minusbereich. Vor allem in der Nacht werde es mit minus 6 bis minus 8 Grad richtig kalt. Im Verlauf der Woche sollen die Temperaturen langsam steigen: «Dann geht es dem Schnee peu à peu an den Kragen», sagte der Meteorologe.

Im Bergland könne der Schnee allerdings bis zum Wochenende liegen bleiben. Gute Aussichten für Wintersportler: Mit einer Schneehöhe von 22 bis 68 Zentimeter sind auf dem Feldberg nach Angaben der Webseite des Skiverbundes ein Großteil der Lifte geöffnet. Auch über Ostern soll hier Skibetrieb laufen. Auf der schwäbischen Alb reicht es trotz Neuschnee nicht zum Skifahren.

Doch nicht alle konnten sich über den Wintereinbruch freuen: In der Nacht zum Sonntag ist es wegen schneeglatter Straßen landesweit zu vielen Unfällen gekommen. In den meisten Fällen war ein Blechschaden entstanden, teilten verschiedene Polizeistellen mit. Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen kam es zu rund 30 Verkehrsunfällen mit mehr als 120 000 Euro Schaden. Einige Menschen wurden leicht verletzt.

Der Frühling könnte den Südwesten dann am Wochenende erreichen: Die Temperaturen steigen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes deutlich auf um die zehn Grad. In den Nächten bleibe es jedoch kalt.