Wirbel um verschwundenen Journalisten

Istanbul. „Egal ob Diplomaten, Regierungsgäste oder Journalisten, fast jeder, der sich in den letzten dreißig Jahren mit Saudi-Arabien befasst hat, kennt Jamal“, twitterte dieser Tage der Nahost-Korrespondent der „New York Times. Jamal Khashoggi, der am 2. Oktober spurlos im saudischen Konsulat von Istanbul verschwand, gehört zu den prominentesten Intellektuellen seiner Heimat. Er war ein gefragter Gesprächspartner, ein Mann der klaren Worte, der sich gerne mit ausländischen Besuchern traf.

Am 13. Oktober 1958 in Medina geboren, berichtete Khashoggi in den 1980er Jahren als Korrespondent aus Algerien, Kuwait, Sudan und Afghanistan. Wochenlang reiste er in der Entourage des damals noch relativ unbekannten Osama bin Laden. 1988 schrieb er das erste große Portrait des Al-Kaida-Chefs für ein saudisches Wochenmagazin. Als junger Mann tief religiös und Mitglied der Muslimbrüder, wurden seine Ansichten mit zunehmenden Alter säkularer und liberaler. Seit dem Ende seiner Reisejahre begleitete er die Politik seines Landes mit kritischen Kommentaren und Analysen, ohne die Monarchie grundsätzlich in Frage zu stellen. Bisweilen geriet er mit den Autoritäten aneinander, zweimal musste er den Sessel als Chefredakteur der Zeitung „Al Watan“ räumen. Im Prinzip aber ließen ihn die Machthaber gewähren – bis zum 15. November 2016, als er wenige Tage nach der Wahl von Donald Trump im „Washington Institute for Near East Policy“ das Königshaus warnte, dem kommenden Mann im Weißen Haus blind zu vertrauen. Trump hege eine Abneigung gegen Muslime und bewundere Russlands Präsident Wladimir Putin, beides könne den saudischen Interessen schaden.

Danach begann der Ärger, der dem 59-Jährigen ein Publikationsverbot eintrug, ihn ins Exil zwang und jetzt möglicherweise mit seiner Ermordung durch ein saudisches Killerkommando endete. Denn anders als Khashoggi sah Kronprinz Mohammed bin Salman in Trump den zentralen Hoffnungsträger für Saudi-Arabien im Kampf gegen den Erzrivalen Iran. So ließ er den heimischen Skeptiker mundtot machen.

Im September 2017 entschloss sich der Gebannte dann zur Flucht und flog nach Washington, von wo aus er die Innen- und Außenpolitik von Mohammed bin Salman immer schärfer kritisierte. Die „Washington Post“ ließ seine Texte ins Arabische übersetzen, was die Herrscher in Riad zusätzlich provozierte. Auch privat ging seine Familie auf Distanz. Seine Frau ließ sich scheiden, viele Verwandte wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben.

Sein Verschwinden wird nun zur Staatsaffäre. Die Türkei behauptet, er sei von einem Killerkommando ermordet worden – Riad dementiert und erlaubte der Türkei gestern die Durchsuchung des „Tatorts“, des Konsulats in Istanbul. US-Außenminister Mike Pompeo verlangte von Saudi-Arabien am Montag eine „gründliche Untersuchung“ zum des Falls. Auch UN-Menschenrechtsbeobachter forderten eine unabhängige internationale Untersuchung der Vorgänge. Martin Gehlen