Wo Fuchs und Has sich immer öfter gute Nacht sagen

Stuttgart. Dass der Wolf zurück in Deutschland ist, ist hinreichend bekannt. Dass er sich am Rand von Stuttgart blicken lassen würde, hat dann doch viele erstaunt. Jüngst wurde einer bei Korntal-Münchingen im Kreis Ludwigsburg gefilmt, Zeugen wollen ihn sogar noch näher an der Landeshauptstadt gesehen haben – obwohl die Tiere als extrem scheu gelten. „Es ist nicht ungewöhnlich, dass Wölfe bei der Suche nach geeigneten Lebensräumen auch dichter besiedelte Bereiche durchqueren“, teilt das Umweltministerium mit. Es gebe jedoch keine Hinweise auf ein auffälliges – soll heißen: für Menschen gefährliches – Verhalten.

Neue Reviere suchen auch andere Wildtiere und dringen dabei in Siedlungen vor. Schon zum Stadtbild gehört in Stuttgart der Fuchs. Besonders spektakulär war der Fall des „Disco-Foxes“, der sich im vergangenen März in einen Tanzclub verirrt hatte. „Füchse gibt es immer mehr in der Stadt, sie zeigen immer weniger Scheu vor dem Menschen“, sagt Stefan Praegert, der Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung. Er nennt das Problem menschengemacht. Den Lebensraum Wald mache der Zwei- dem Vierbeiner zunehmend streitig, daher suche der sich andere Reviere. In der Stadt findet ein Fuchs genügend Nahrung in Mülltonnen oder auf Komposthaufen und keine Feinde – bis auf Autos, wie auch der „Disco-Fox“ leidlich erfahren musste.

Größte Population Europas

Geschossen werden darf innerorts nur mit Ausnahmegenehmigung. Problematisch sei das Zusammenleben nicht, bis auf die Tatsache, dass sich der Fuchs ab und an mal ein Huhn oder ein Kaninchen aus einem Garten hole, sagt Praegert. Die Tollwut gilt als ausgerottet, auch der Fuchsbandwurm sei weitgehend eingedämmt. Einzig die Staupe, die Hunden gefährlich werden könnte, nicht aber dem Menschen, komme punktuell vor. Indes: Alles andere als punktuell trifft man in der Landeshauptstadt den Feldhasen an. Tatsächlich geht man davon aus, dass sich im Rosensteinpark und im Schlossgarten eine der dichtesten Populationen Europas tummelt. Kein Wunder, vermehren die Tiere sich ohne Feinde wie die Karnickel auf den zusammenhängenden Grünflächen, unberührten Wiesen und in den vielen Hecken, die Unterschlupf bieten. „Der Hase ist ein Überlebenskünstler“, weiß Pragert.

Grundsätzlich habe der Mensch durch Wildtiere in der Nachbarschaft nichts zu befürchten – außer vielleicht einen zerstörten Gartenzaun oder ein durchpflügtes Grab. Schuld sind daran Wildschweine. Fälle wie aus Östringen (Kreis Karlsruhe), wo zwei Schwarzkittel in einem Supermarkt randalierten, kennt man aus Stuttgart nicht, auch Personenschäden gab es noch nie zu beklagen, erklärt Hagen Dilling, der stellvertretende Leiter des Garten-, Friedhofs- und Forstamts. Doch auch hierzulande muss die Population durch gezielte Jagd eingedämmt werden, denn die Spirale ist stets dieselbe: zu viele Tiere, zu wenig Nahrung, Suche nach neuen Revieren.

Ein Viertel der Stadt ist Wald

Ein Viertel der etwa 5000 Hektar großen Fläche Stuttgarts ist Wald, in Botnang oder im Osten der Stadt sind Natur und Besiedelung eng verzahnt, „da ist es nicht überraschend, dass Tiere Zugang zu bebauten Bereichen haben“, sagt Dilling. Dass Spaziergänger auf Tiere träfen, sei aber sehr selten. „Wildtiere haben in der Regel kein Interesse an einer Konfrontation“, betont er. Kommt es dennoch zu einer unangenehmen Begegnung, empfiehlt er, sich möglichst groß zu machen, zu schreien und den geordneten Rückzug anzutreten.

Ähnlich lauten die Tipps des Umweltministeriums in Bezug auf den Stuttgarter Wolf. Wo der sich aber aufhält, ist dem Ministerium nicht bekannt. Aufgetaucht ist er nicht mehr. Dilling: „Dass er hier gesehen wurde, heißt nicht, dass er noch da ist.“