Wohnqualität im Alter ist Lebensqualität

Erneut hatte Romy Beiter, Inhaberin des Bestattungsinstituts „Einklang“, mit dem Vortrag „Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten im Alter“ offensichtlich ein interessantes Thema gewählt, was sich in der Besucheranzahl ablesen ließ.

Die Vortragende Bärbel Engel von der Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle (IAV) der ambulanten Dienste im Raum Horb, Empfingen und Eutingen ist seit 1993 bei der katholischen Spitalstiftung und hier Ansprechpartnerin für die Beratung älterer, Hilfe suchender und pflegebedürftiger Menschen sowie deren Angehöriger. „Nehmen sie sich selbst an die Hand, gehen sie es an und sorgen sie vor – rechtzeitig!“ Diese Ratschläge setzte die Referentin als Punkt 1 an den Anfang ihrer Ausführungen und wies auch gleich darauf hin, dass sich das Wort „rechtzeitig“ wie ein roter Faden durch ihr Referat ziehen werde, da es ihrer Ansicht nach von größter Wichtigkeit sei. Wohnqualität bedeute Lebensqualität, weshalb eine „rechtzeitige“ Vorsorge, ein Umbau zum Beispiel, ein Verbleiben in der gewohnten Umgebung durchaus verlängern könne.

Es gebe viele Wohnmodelle für Senioren, deshalb sollte sich jeder „rechtzeitig“ sich Gedanken machen, sich erkundigen, seine Wünsche formulieren und Hilfe erfragen bei Städten, Gemeinden, beim Landratsamt oder auch bei ehrenamtlichen Helfern. Die Beratungen seien meist kostenfrei und an Daten würden lediglich die benötigten erhoben, weitergehende nur mit Einverständnis.

Unter dem Punkt „zu Hause leben“, was von den meisten Menschen favorisiert werde, führte die Rednerin altersgerechte, angepasste, nicht zur Vereinsamung führende Wohnungen als wichtige Voraussetzung an. Ambulante Pflegedienste, die Tagespflege, Haushaltshilfen, Fahr- und Begleitdienste sowie ein Hausnotruf böten Möglichkeiten, „zu Hause“ bleiben zu können. Die häusliche Situation müsse ein selbständiges Leben ermöglichen.

Hierzu sollten „rechtzeitig“ Beratungsangebote, zum Beispiel auch vom örtlichen Handwerker, genutzt werden. Für die Unterstützung im Alltag, so genannte „Handreichungen“, würden sich oftmals Nachbarschaftshilfen oder bei sozialen Diensten fest angestellte Helfer anbieten. Es gelte hier jedoch versicherungstechnische und finanzielle Aspekte zu beachten.

18 Pflegedienste im Landkreis

Bärbel Engel informierte über den die 18 im Kreis Freudenstadt bestehenden Pflegedienste, die Essen auf Rädern oder ein offenes Essen anbieten würden. Über die IAV könnten, beispielhaft, auch Helfer für die Gartenarbeit oder Fahrtbegleitungen angefordert werden. Für die Kosten, die dabei entstehen würden, gebe es ein Gebührenverzeichnis und man stehe hier im Dialog mit den Pflegekassen. Gegenüber dem Thema „Betreutes Wohnen“ zeigte sich die Referentin etwas skeptisch (siehe Kasten).

Heime seien in ihrer Qualität höchst unterschiedlich– üblicherweise werden diese zwar von sozialen Diensten geprüft, da dies aber immer subjektiv empfunden werde, könnten hier nur Teilbereiche abschließend beurteilt werden. „Probewohnen“, also eine Kurzzeitpflege anzutreten, sei hier eine gute Möglichkeit des Kennenlernens.

Im Komplex „Finanzen“ sprach die Referentin die Pflegeversicherung, das Vermögen und das Sozialamt an. Aufgrund der Komplexität dieses Bereiches sei hier Hilfe oft notwendig – diese könne auch die IAV-Stelle bieten bzw. vermitteln.

Im letzten Teil ihres Vortrags ging Bärbel Engel kurz auf die drei Möglichkeiten der persönlichen Vorsorge ein: die Vorsorgevollmacht, um die sich Ältere noch tunlich in guten Tagen kümmern sollten, die Betreuungsverfügung, und die Patientenverfügung, die auf die rein medizinische Versorgung abhebt.