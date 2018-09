Wollen statt müssen

In den 80er Jahren sah es um Tübingens industrielle Zukunft düster aus. Zanker musste Konkurs anmelden, das Himmelwerk geriet in den Strudel des Bauknecht-Konkurses, die Egeria wirtschaftete ihrem Ende entgegen. Dass die Stadt trotzdem heute ein starker Industriestandort ist, liegt auch an Ulrich Zeltwanger, der damals, 1982, sich einige gebrauchte Maschinen aus einer Konkursmasse gekauft und in ...