Düsseldorf. Im Verfahren um das so genannte Wurstkartell hat das Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) eine Geldbuße in Höhe von 6,5 Mio. EUR gegen das Unternehmen Wiltmann verhängt. Wie eine Pressesprecherin am Dienstag ausführte, beläuft sich das Bußgeld gegen den Geschäftsführer des Wurstherstellers zudem auf 350 000 EUR. Damit folgte das Gericht im Wesentlichen den Forderungen der Staatsanwaltschaft, die gegen den Geschäftsführer nur eine leicht höhere Strafe beantragt hatte.

Das Unternehmen und der Betroffene hatten am letzten Hauptverhandlungstag Ende September auf Freispruch plädiert. Wegen illegaler Preisabsprachen hatte das Bundeskartellamt zwischen November 2013 und Juli 2014 insgesamt Geldbußen in Höhe von 338 Mio. EUR gegen 22 Wursthersteller und mehrere Dutzend Verantwortliche verhängt. Dagegen hatten mehrere Hersteller vor dem Düsseldorfer Gericht Einspruch eingelegt, unter anderem Wiltmann.

Einige der Unternehmen konnten Bußgeldern in Höhe von 238 Mio. EUR durch interne Umstrukturierungen entgehen. Das Kartellamt musste zudem wegen eines gesetzlichen Schlupflochs mehrere Verfahren gegen das Wurstkartell einstellen. Das als auch als „Wurstlücke“ bekannte Schlupfloch ist mittlerweile geschlossen. Ermittelt hatte das Kartellamt wegen verbotener Preisabsprachen zwischen den Jahren 2003 und 2008. dpa