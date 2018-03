Ziel erreicht – sieben Medaillen geholt

Vor den Titelwettkämpfen in Ohrdruf hatte LG-Farbtex-Trainer Jörg Müller sieben Medaillen von seinen Läufern gefordert. Genau diese Anzahl wurde am vergangenen Samstag in Thüringen dann auch geholt. Im Ziel schrie Timo Benitz seine ganze Freude heraus. Mit einem lautstarken „Ja“ überquerte der Läufer von der LG Farbtex Nordschwarzwald die Ziellinie. „Ich habe gekämpft wie ein Ochse“, sagte der ne...