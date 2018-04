Zu viele Autos in der Hegelstraße

Die Verkehrssituation ist in Wurmlingen ein brisantes Thema. Das wurde bei den Publikumsfragen nach den Vorträgen von Rottenburgs Oberbürgermeister Stephan Neher und Wurmlingens Ortsvorsteher Georg Schöllkopf deutlich. Nach dem Ortsrundgang am Mittwochnachmittag hatten sich etwa 80 Bürger/innen im Emil-Hess-Saal versammelt. Und die interessierten sich vor allem für den Verkehr in der engen Hegels...