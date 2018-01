Stuttgart. Die Zeugen sollten zu Fragen des Informationsflusses innerhalb des Ministeriums gehört werden, teilte eine Sprecherin des Landtags in Stuttgart mit. Im Kern geht es in dem Ausschuss um die Frage, ob Professoren der Hochschule zu Recht Zulagen gewährt und von diesen angenommen wurden. Auch soll geklärt werden, ob Rektorat und Professoren Zweifel an der Praxis hätten bekommen können. Die Opposition will erfahren, ob sich Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) möglicherweise pflichtwidrig verhalten hat und wie ihr Krisenmanagement ausfiel. Es ist die zehnte Sitzung des Ausschusses.