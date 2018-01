Zurück im Konzert der Großen

Oberstdorf. Die Startnummer 23 passte zur Situation von Richard Freitag zum Auftakt der Skiflug-WM: Weil der Wahl-Oberstdorfer seit dem 4. Januar kein einziges Mal wettkampfmäßig gesprungen war, kam der DSV-Adler schon ungewöhnlich früh an die Reihe. Doch der 26-Jährige zeigte keine Nerven und katapultierte sich gleich mit dem ersten Flug über 228 Meter wieder dahin, wo er hingehört: Ganz ans Ende der Startreihenfolge, zu den besten Flugkünstlern der Welt.

„So nervös war ich schon lange nicht mehr“, gestand Freitag, der im zweiten Sprung auf 225 Meter kam und mit 438,7 Punkten nur dem Norweger Daniel Andre Tande (449,6) Vortritt lassen musste. Doch das war ihm ebenso wie den 11 500 Zuschauern vor tief verschneiter Kulisse egal. Denn die Botschaft nach zweiwöchiger Verletzungspause lautete: „Ich bin wieder da.“

Ihm gebührt vor allem deshalb höchster Respekt, weil sein letzter Sprung aus weit geringerer Höhe bei der Vierschanzentournee in Innsbruck im Sturz geendet hatte. „Ich bin froh, dass es mit der Landung geklappt hat, da bin ich noch nicht so stabil“, sagte Freitag und spielte auf die 16-tägige Zwangspause an: „Das habe ich mir noch nicht wieder antrainieren können in der Kürze der Zeit.“ Dass es auch diesmal nicht einfach war, im teils heftigen Schneetreiben sicher zu landen, zeigte Tourneesieger Kamil Stoch, der sich gerade noch fangen konnte und hinter Freitag auf Rang drei liegt (431,8 Punkte). Der Österreicher Michael Hayböck stieg nach seinem Sturz aus.

Es geht noch weiter

In einer anderen Liga sprang gestern der Norweger Daniel Andre Tande, der schon mit dem Schanzenrekord in der Qualifikation andeutete, dass der WM-Titel nur über ihn geht. Mit 238,5 Metern übertrumpfte er die bisherige Bestmarke von Andreas Wellinger nur um 50 Zentimeter. „Ich habe schon beim Absprung gemerkt, dass es weit geht“, erzählte der entgegen seines nordischen Naturells völlig euphorisierte Tande direkt nach seinem Fabel-Flug: „Ich habe dann einfach all meine Muskeln angespannt, um so weit zu fliegen, wie es geht.“ Doch die 2017 umgebaute Skiflugschanze gibt nach Meinung der Springer noch mehr her: „Ich denke, dass wir hier noch weiter fliegen können“, sagte Tande. Am besten heute, wenn ab 16 Uhr (ARD und Eurosport) vor ausverkauftem Haus in den Durchgängen drei und vier der Weltmeister-Titel vergeben wird.

Doch auch wenn der Abstand des Führungs-Trios zum Vierten Stefan Kraft (412,3) schon riesig ist, mag sich Richard Freitag seiner WM-Medaille noch nicht zu sicher sein: „Das ist ungefähr so wie nach dem ersten Springen bei der Vierschanzentournee, danach kommt noch so viel.“ Und wenn einer weiß, wovon er spricht, dann er. Manuela Harant