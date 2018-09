Zurück zu den Wurzeln

Zur Eröffnung der Herbstsaison im Kinder- und Jugendzentrum Murgtäler Hof (KiJuz) rockte die aus Freudenstadt stammende Band Crekko unter dem Motto „Back in Town“. Einiges habe sich verändert in den Räumen im Erdgeschoss, erzählt KiJuz-Leiter Siegfried Kögel vor dem Konzert. Eine ganz neue LED-Lichtanlage, eine neue Bühnenbeleuchtung und eine Sofaecke zum Chillen seien neu dazu gekommen. All die...