Ein Schaden in Höhe von etwa 10000 Euro ist bei einem Unfall am Donnerstag entstanden, als eine 52-Jährige kurz vor 14.30 Uhr mit ihrem VW Passat an der Einmündung in die Landesstraße L230 zunächst anhielt, dann aber den VW Golf eines 67-Jährigen übersah. Die beiden Fahrer blieben bei der Kollision nach Angaben der Polizei unverletzt und mussten nicht versorgt werden. Der Passat war nicht mehr fahrbereit.