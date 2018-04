Stuttgart. Das waren 3,3 Prozent mehr als 2016, wie aus einem Bericht des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, der am Donnerstag in Wiesbaden vorgestellt wurde. Die Zuwanderung fiel damit - wie im gesamten Bundesgebiet - deutlich geringer aus als in den Vorjahren. Von 2015 auf 2016 war die ausländische Bevölkerung im Südwesten noch um 7,8 Prozent gewachsen. Der Ausländeranteil lag in Baden-Württemberg 2017 bei rund 15,7 Prozent. Bundesweit stieg die Zahl ausschließlich ausländischer Staatsangehöriger um 5,8 Prozent auf 10,6 Millionen Menschen.