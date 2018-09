Zwei Autos auf Wanderparkplatz aufgebrochen

An einem am Freitagabend abgestellten Volvo XC 90 wurde eine Scheibe aufgebrochen und das Auto durchsucht. Da sich nach Angaben der Polizei keine Wertgegenstände in dem Geländewagen befanden, musste der Dieb unverrichteter Dinge wieder abziehen. Der Sachschaden wird auf mindestens 700 Euro geschätzt.

Fündig wurde er am Samstagmorgen, als er zwischen 6 und 8 Uhr die Scheibe einer Mercedes-A-Klasse einschlug, die an derselben Stelle geparkt war. Aus dem Auto stahl der Dieb eine Geldbörse, in der laut Polizei aber nur ein niedriger Bargeldbetrag enthalten war. Auch an dem Mercedes entstand Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.