Am Sonntag ittag sind auf der A81 zwischen Horb und Rottenburg bei einem Fahrstreifenwechsel zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 32-jähriger Mann in einem Mietwagen auf der Autobahn in Richtung Stuttgart. Etwa in Höhe der Gemeinde Ergenzingen wechselte er von der Überholspur auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah er einen dort ordnungsgemäß fahrenden BMW und stieß mit ihm zusammen. Den BMW schleuderte es nach der seitlichen Kollision zweimal gegen die Außenschutzplanken. Danach rutschte er quer über die Autobahn und prallte gegen die mittlere Leitplanke. Die beiden BMW-Insassen, 66 und 60 Jahre alt, verletzten sich leicht. Notarzt und DRK waren vor Ort. Der BMW wurde abgeschleppt, der Unfallverursacher konnte seine Fahrt fortsetzen. Insgesamt entstand Sachschaden von zirka 22000 Euro. Nach dem Unfall entstand ein Rückstau, der zeitweise bis zu 6 Kilometer lang war.