Zwei Bänke und ein Tisch aus Eigenarbeit für den „Zimmerplatz“

Der „Zimmerplatz“ in Dürrenmettstetten soll mit einer Raststelle verschönert werden. Dazu trafen sich die Ortschaftsräte am Mittwochabend vorab am Ortseingang in Richtung Dettingen. Dabei legte das Gremium fest, wo zwei Bänke und ein Tisch aufgestellt werden sollen. 1500 Euro sind hierfür im Haushaltplan eingestellt, informierte Ortsvorsteher Robert Trautwein die Räte. Die Sitzgelegenheit soll zw...