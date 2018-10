Zwei Lkw bei Unfall auf A5 komplett zerstört: ein Toter

Bad Krozingen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Lkw am Freitag südlich von Freiburg aus ungeklärter Ursache zusammengeprallt und komplett zerstört worden. Ein 51 Jahre alter Fahrer starb noch am Unfallort. Der 49 Jahre alte Lenker des anderen Lastwagens wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Einer der beiden Lkw hatte demnach Sand geladen, der sich auf der Fahrbahn verteilte. Der zweite rutschte in eine Böschung, der Anhänger kippte quer auf die Autobahn.

Die Autobahn zwischen Heitersheim und Freiburg musste nach dem Unfall gesperrt werden. Es bildeten sich kilometerlange Staus. Zur Bergung der Lastwagen musste ein Spezialkran anrücken. Die Feuerwehr beseitigte den Sand, der sich auf der Straße verteilt hatte.