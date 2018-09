Nach dem Angriff gegen 23 Uhr fehlte dem Geschädigten zudem der Geldbeutel. Der junge Mann war zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs und befand sich im Bereich der Einmündung Herrenfelder Straße. Er verspürte einen Schlag gegen den Hinterkopf und war deswegen kurzzeitig benommen. Unmittelbar danach flüchteten zwei dunkelhäutige Männer in Richtung Innenstadt. Der Angegriffene stellte fest, dass sein Portemonnaie aus der rechten Gesäßtasche fehlt, in dem mehrere hundert Euro, Ausweise und Berechtigungskarten steckten. Er rief die Polizei.

Durch den Hieb erlitt der 23-Jährige eine sichtbare Verletzung am Hinterkopf. Der Geschädigte hatte zuvor Alkohol getrunken und zur Tatzeit einen Alkoholpegel von 1,4 Promille. Er konnte die beiden Täter über deren Hautfarbe hinaus nur vage beschreiben. Der eine Täter soll etwa 170 cm groß gewesen sein. Sein Begleiter war deutlich größer. Einer der Angreifer war hell, der andere dunkel gekleidet.

Das Kriminalkommissariat Freudenstadt ermittelt wegen eines Raubdelikts und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Wer die Tat gesehen hat oder konkrete Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07441/5360 zu melden.