Zwei Opfer sagten aus

Im Prozess gegen einen vermutlich 22-jährigen Asylbewerber aus Gambia, der in Tübingen zwei Frauen vergewaltigt und es bei drei weiteren versucht haben soll, hörte die Große Jugendkammer am Freitag weitere Zeugen. Zwei Opfer wurden dabei unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen.Nachdem sie das Gericht an zwei Terminen versetzt hatte, sagte am Vormittag die geistig behinderte 35-Jährige aus, ...