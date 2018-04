Zwei Preise für junges Bio-Ass

Michelle Iwohn, Schülerin der Kursstufe I am Albeck-Gymnasium in Sulz, hat vor kurzem erfolgreich am Landeswettbewerb „Jugend forscht“ in Stuttgart teilgenommen. Das Projekt „Bioabbaubarkeit von handelsüblichen Biomüll-Tüten“ wurde dabei mit zwei Preisen gewürdigt – ein toller Erfolg, angesichts von insgesamt 350 angemeldeten Projekten.

Doch wie kam die 16-Jährige überhaupt auf die Idee, sich näher mit diesem Thema zu befassen?

Vor etwa einem Jahr ergab sich ein erster Kontakt zu Nicolas Ziegler, Ex-Schüler des Albeck-Gymnasiums, der im Zuge seines Studiums ein Projekt bei „Jugend forscht“ betreute. Die junge Vöhringerin berichtete am Donnerstag im Gespräch mit der SÜDWEST PRESSE: „Wenn man recherchiert, findet man viele Berichte darüber, wie sehr Biomüll-Tüten in Verruf geraten sind“.

Im Hause Iwohn in Vöhringen werden die mehr oder weniger schnell biologisch abbaubaren Biomüll-Tüten ohnehin nicht benutzt: „Wir verwenden alte Zeitungen oder Küchenrollen“.

Ziegler animierte die ehrgeizige Schülerin, tiefer in die spannende Materie einzusteigen. „Seit März vergangenen Jahres habe ich jeden Samstag mit meinem Betreuer im Jugendforschungszentrum in Nagold verbracht“, berichtet Michelle Iwohn. Dort experimentierte das Mädchen unter professionellen Laborbedingungen und verglich anhand eines selbstentworfenen Versuchsaufbaus, wie unterschiedlich schnell sich vier verschiedene bioabbaubare Kunststoffe abbauen. Der Schwerpunkt lag dabei auf Abfallbeuteln aus unterschiedlichen Polymeren.

Als Grundlage verwendete die Nachwuchsforscherin eine genormte Kompostmischung. Der Kompost musste während des Versuchs dauerhaft temperiert und belüftet werden. Die Kunststofffolien wurden hierfür in Probenetzen in Dia-Rahmen fixiert, in definierten Intervallen aus dem Kompost entnommen und deren Abbaugrad durch Flächenvermessung bestimmt. Nach zwölf Wochen ergaben sich bei den Proben stark voneinander abweichende Ergebnisse: Manche Tüten waren zu 33 Prozent abgebaut, andere hingegen noch gar nicht.

Beim „Jugend forscht“-Regionalwettbewerb Nordschwarzwald in Altensteig im vergangenen Februar heimste die Vöhringerin bereits einen Preis ein. Nun musste die 16-Jährige sich beim Landeswettbewerb im März im Wettbewerb im Fachbereich Biologie 685 Konkurenten mit insgesamt 350 Projekten stellen. In mehreren Runden musste Michelle Iwohn dabei ihre Forschungsergebnisse einer fachkundigen Jury präsentieren und deren Fragen beantworten. Die vielen Stunden im Labor wurden gleich doppelt belohnt: Die Gymnasiastin gewann sowohl in der Kategorie „Interdisziplinäre Projekte“ den dritten Preis und den „Sonderpreis Biodiversität und Naturschutz“. Entsprechend stolz sind Bio-Lehrerin Regine Hennig-Bau und Chemie-Lehrer Alexander Wössner.

Interessant wäre es für die erfolgreiche Nachwuchsforscherin, wenn sich Anbieter verschiedener Kunststoff-Biomüll-Tüten mit den Ergebnissen beschäftigen würden. „Bisher gab es diesbezüglich aber noch keinen Kontakt“, erzählte Michelle Iwohn am Donnerstag.

Durch den Erfolg motiviert und nach wie vor vom Thema fasziniert, steht für die 16-Jährige aber fest: „Ich werde auf jeden Fall weiter über die Abbaubarkeit von Biomüll-Tüten aus Kunststoff forschen“. Die Studienrichtung ist klar: „Das wird definitiv Biologie und Chemie“, weiß die Schülerin.