Schwere Verletzungen hat sich ein 33 Jahre alter Pedelec-Fahrer am Donnerstag kurz nach Mitternacht zugezogen, als er betrunken im Schelmenreuteweg auf noch ungeklärte Weise gestürzt ist. Bereits am Mittwochmorgen ist ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer gegen 5.45 Uhr von einem Auto angefahren und verletzt worden. Er war auf dem Radweg in der Heppstraße von einem 46-jährigen VW-Polo-Fahrer übersehen. Der Polo stieß frontal gegen die linke Seite des Pedelec. Der 62-Jährige stürzte auf den Asphalt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.