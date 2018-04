Kuppenheim. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein 49-Jähriger zum Überholen angesetzt, das Manöver jedoch wegen Gegenverkehrs wieder abgebrochen. Dennoch rammte der Autofahrer am Samstag sowohl einen entgegenkommenden als auch den vorausfahrenden Wagen. Beide Fahrzeuge kamen von der Straße ab, eines auf eine Wiese, das zweite in den Wald. Zwei der Fahrer, darunter der Verursacher des Unfalls, wurden schwer verletzt in Kliniken gebracht. Der dritte Autofahrer kam mit dem Schrecken davon.