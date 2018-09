Zwei Traditionsbetriebe feiern

Die Firma Kion Warehouse Systems (KWS), früher Still-Wagner und eines der ältesten und traditionsreichsten Unternehmen im Großraum Reutlingen, feiert am heutigen Samstag ihr 125-jähriges Bestehen. Derzeit arbeiten rund 380 Mitarbeiter im Betrieb in Mittelstadt, der in der Kion-Gruppe als Kompetenzzentrum für Schmalganggeräte fungiert.Die Anfänge reichen bis ins 19.Jahrhundert zurück: Das 1893 als...