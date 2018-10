Zwei Verletzte bei Absturz von Ultraleicht-Hubschrauber

Villingen-Schwenningen. Die 29 und 54 Jahre alten Männer kamen ins Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Unglück ereignete sich am Freitag an einem kleinen Flugplatz. Der Hubschrauber verlor demnach beim Start an Höhe, stürzte ab und ging in Flammen auf. Der Pilot und sein Begleiter kamen rechtzeitig in Sicherheit. Der Pilot wurde laut Polizei schwer, der Begleiter leichter verletzt. Der Hubschrauber brannte aus und wurde völlig zerstört. Zur Unglücksursache konnten die Ermittler zunächst keine Angaben machen. Diese werde nun untersucht, das Wrack des Hubschraubers wurde für diese Ermittlungen beschlagnahmt.