Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird ab Montag, 24. September, auf der Bundesstraße 28 zwischen dem Verkehrsknoten B 28/B 463 bei Bildechingen und dem VKP B 28/K 4718 bei Eutingen, eine Fahrbahndeckenerneuerung durchgeführt. Zur Durchführung der Arbeiten ist eine Vollsperrung der B28 erforderlich.

Die Umleitung verläuft aus Richtung Ergenzingen kommend, großräumig über die K4715 in Eutingen nach Göttelfingen und von dort über die K4716 und K4356 über Hochdorf und über die B463 zur B28 nach Bildechingen. Der Gegenverkehr wird von Horb kommend über die B463 und ab dem Verkehrsknoten B463/K 4718 („Witthaukreuzung“) über die K4718 zur B28 in Eutingen umgeleitet. Die K4718 darf von Linienbussen auch in Gegenrichtung befahren werden. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Für die witterungsabhängigen Arbeiten sind etwa drei Wochen vorgesehen. Im Rahmen der Arbeiten werden auf einer Länge von 1200 Metern rund 9000 Quadratmeter Straßenfläche erneuert. Es werden insgesamt etwa 2000 Tonnen Asphaltmaterial bewegt. Die Kosten für die Fahrbahndeckenerneuerung betragen rund 270000 Euro und werden vom Bund getragen.

Für die unvermeidbaren Belastungen und Behinderungen bittet das Regierungspräsidium Karlsruhe die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.