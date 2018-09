Dicht aufgefahren: drei Verletzte

Die junge Frau fuhr gegen 9.20 Uhr mit ihren Mitsubishi von Stuttgart kommend von der B27 und wollte Richtung Stadtmitte in die Reutlinger Straße einbiegen. Dabei fuhr sie laut Polizei zu dicht hinter dem VW eines 53-Jährigen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als dieser verkehrsbedingt anhielt. Der VW-Fahrer sowie dessen beide Mitfahrerinnen im Alter von 40 und 18 Jahren wurden verletzt, mussten aber an der Unfallstelle keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit 7000 Euro an. Der Mitsubishi der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.