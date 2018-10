Einkaufen im Lichtermeer

Bis 23 Uhr einkaufen zu können, nimmt dem Kleidershopping den Stress. Der Gatte schaut etwas weniger genervt, wenn die Ehefrau zur gemusterten Jeans auch noch den kurzen Herbstmantel probiert. Denn die Lange Nacht der Lichter bietet neben offenen Geschäften und kulturellen Events auch ein reichhaltiges kulinarisches und musikalisches Angebot.

Auf dem Marktplatz gab es mit Paella und Tapas spanische Spezialitäten auf Schälchen aus Zuckerrohrblättern. Dazu coverte die Band „No Constant Sorrow“ deutsche und internationale Hits. Am unteren Markt konnten Besucher zu Crêpes und Flammkuchen an Cocktails nippen. Für richtig gute Stimmung sorgte dort die Stuttgarter Band „But Serious“ mit einem Repertoire von der Ballade bis zum Rocksong. Die Band Ambience zog durch die Gassen, wo sie spielte, sammelte sich eine Menschentraube.

In der Neckarstraße waren die Fans des deutschen Schlagers richtig. Dort sang Marcella Carin. Dazu gab es Pizza und Haribo-Schleck. Ein gefragter Platz zum Verweilen war wieder einmal die Weinlaube von Martin Dörr. Ein Szenetreff auf Liegestühlen entwickelte sich gegenüber beim Herrensalon „Happy Face Killer“. Wer nicht nur mit den Beinen wippen, sondern richtig abhotten wollte, hatte dazu ab halb zehn in der Steinhausdisco Gelegenheit.

Schmuck am Aischbach feierte sein 20-Jähriges im alten E-Werk, das sich als Besuchermagnet entpuppte. Schmuckstücke aller Mitarbeiter und Auszubildenden waren in einzelnen Vitrinen ausgestellt – eine tolle Wertschätzung. Das schon legendäre Büfett der Goldschmiede hatte entsprechend der Feier wohl die 20-fache Länge. Für die musikalische Unterhaltung sorgte traditionell Sergej Riasanow. Brigitte Ohagen vom „Geschenklädle am Eck“ kredenzte „Popcorn mal anders“: Frisch in der Popcornmaschine hergestellt, wälzte sie es in den Gewürzmischungen „Sweet Oriental“, „BBQ“ oder „Chili Heads“. „Mal was anderes als süß.“

Etliche Besucher schlenderten über den Neckar zu den Activ-Arkaden, wo ebenfalls Rabatte, Musik und gutes Essen lockten. Dass die historische Stadtsilhouette in buntem Licht erstrahlt, ist für wiederkehrende Lange-Nacht-Besucher nichts Neues. Heuer malten zudem Laserstrahler vom Stiftskirchenturm farbige Lichtmuster auf die Häuser. Um 21 Uhr erloschen diese beiden Illuminations-Höhepunkte für fünf Minuten. Nicht etwa, weil ein städtischer Mitarbeiter den falschen Schalter erwischt hatte, sondern weil die Horber Energieagentur mit einer „Licht-aus-Aktion“ ein Zeichen setzen wollte. Da jedoch alle anderen Lichter eingeschaltet blieben, verpuffte diese Aktion nahezu unbemerkt.

Überall dort, wo Musik und Essen zusammen kamen, war richtig viel los. Großen Zuspruch erhielt auch das kulturelle Angebot (Bericht folgt). Die Straßen leerten sich, als die Geschäfte schlossen.