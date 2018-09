Herbstbesen der TSG Wittershausen hat begonnen

Im Winkelschopf bei „Tanjas Hoflädle“ in Witterhausen hat am Donnerstagabend der Herbstbesen der TSG Wittershausen begonnen. Der Andrang war angesichts des lauen Abends überwältigend. In und hinter der Scheune drängten sich die Gäste bis in den späten Abend hinein. Alois und Aline Frommer sorgten mit alten Hits wie „Colorado River Song“ für Stimmung. Fabian Spath und sein Team hatten alle Hände v...