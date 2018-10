Leerstände bereiten dem HGV und der Stadtverwaltung Sorgen

Wenige Leute, aber viele Ideen: So lassen sich die Aktivitäten des Sulzer Handels- und Gewerbevereins (HGV) im zurückliegenden Jahr zusammenfassen.Bei der Mitgliederversammlung in der „Grotte“ zog die Vorsitzende Gislinde Sachsenmaier am Mittwochabend eine positive Bilanz von 2017. Die stabile wirtschaftliche Lage, die niedrige Arbeitslosenquote und die höhere Kaufbereitschaft und Investitionsfre...