Mal wieder ordentlich abgeräumt

Dreimal Gold, einmal Silber in den Einzeldisziplinen, dazu Silber und Bronze in den Staffeln – so erfolgreich lautete die Bilanz von Judith Quiskamp (vorher Wagner). Vereinskollege Tobias Giering durfte sich über zwei Bronzemedaillen in den Einzeldisziplinen sowie Gold und Bronze mit den Staffeln freuen. Nick Nadler sicherte sich bei der Jugend den Titel im Massenstartwettbewerb mit dem Kleinkali...