Toronto. Der neue Premierminister der Provinz Ontario, Douglas Ford, sagte das für Donnerstag geplante Gespräch mit Kretschmann kurzfristig ab. Offiziell seien Terminschwierigkeiten angegeben worden, hieß es.

Delegationsteilnehmern zufolge liegt der Grund aber in politischen Differenzen. «Ich bedauere sehr, dass Premierminister Ford leider nicht mit mir sprechen kann», sagte Kretschmann am Donnerstag in Toronto. «Ich bedauere das insbesondere deswegen, weil es ein handfestes Problem gibt.» Das Windparkprojekt White Pines könne in Kanada nicht fertig gebaut werde, weil das Parlament das Projekt gestoppt habe.

Der populistisch-konservative Ford hatte das fast fertiggestellte Windparkprojekt des Bremer Projektentwicklers WPD nach seiner Wahl gestoppt. Das habe auch klimapolitische Implikationen, kritisierte Kretschmann. «Es wäre wichtig gewesen, das zu besprechen.»

Der Aufenthalt in Kanada stellt die letzte Station von Kretschmanns zehntägiger Nordamerika-Reise dar.