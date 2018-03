1500 bunte Eier schmücken den ersten Osterbrunnen

Nach monatelangen Vorbereitungen wurden am gestrigen Donnerstag rund 1500 bunte Eier an den Bergfelder Osterbrunnen am „Stocker-Bächle“ in der Ortsmitte gesteckt. Damit wurde die Idee von Regina Velm und Beate Metzger verwirklicht.In Fränkischer Schweiz inspiriertDie Initiatorinnen waren 2017 eigens in die Fränkische Schweiz gefahren – einer Hochburg für Osterbrunnen – und hatten verschiedenen Br...