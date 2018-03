28-Jähriger zu Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, weil er seine Frau misshandelt hat

Mit dem Schlauch seiner Shisha sowie einem Ledergürtel, so Staatsanwalt Benjamin Kehrer, soll der Angeklagte der Frau Verletzungen am ganzen Körper zugefügt haben. Den Tatvorwurf sah das Gericht als erwiesen an: Richter Dirk Hornikel verurteilte den Mössinger zu einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung – außerdem zu 150 Stunden gemeinnütziger Arbeit.Ereignet hat sich die Tat am im August 2017 in...