Bad Niedernau hat mehr Rätschen als Glocken

In allen katholischen Gemeinden des Neckartals schweigen vom heutigen Gründonnerstag bis zur Osternacht die Glocken. Als Ersatz rufen die Ministranten mit lauten Rätschen die Gläubigen in die Kirche. Unser Bild zeigt die Ministranten in Bad Niedernau mit ihren hölzernen Geräten. „Die Glocken schweigen vom Gloria des Gründonnerstags bis zum Gloria der Osternacht. In der Osternachtsmesse erklingen ...