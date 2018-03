Biker kollidiert mit Kleinbus

Der 27-Jährige Kawasaki-Fahrer geriet in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 55-jährige Mercedesfahrerin konnte nicht mehr ausweichen. Der Biker prallte zunächst gegen die linke vordere Ecke des Kleinbusses und schrammte anschließend an der linken Fahrzeugseite entlang. Motorrad und Fahrer blieben abseits der Straße liegen.

Sowohl am total beschädigten Zweirad, als auch am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 40 000 Euro. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Kreisstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten voll gesperrt werden.