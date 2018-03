Rottenburg. Lehmann habe als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz unermüdlich unterschiedliche Positionen zusammengeführt und damit unschätzbare Beiträge zur Einheit der katholischen Kirche in Deutschland geleistet, erklärte der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Lehmann werde in Erinnerung bleiben als prägender Universitätslehrer, wacher Seelsorger und Bischof, «der theologische Kompetenz von internationalem Rang und ausgeprägte Dialogfähigkeit in sich vereinigt». Bleibende Spuren habe Lehmann auch in der ökumenischen Zusammenarbeit gelegt.