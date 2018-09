Blick auf die Straße richten

Der bundesweite Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit mit dem Motto „Sicher.Mobil.Leben“ hatte die Kernbotschaft, sich nicht am Steuer ablenken zu lassen. Passend dazu hängten Polizei und Arbeitskreis Verkehrssicherheit in Freudenstadt ein Banner auf, um auf die Gefahren durch die Benutzung des Handys am Steuer aufmerksam zu machen.Auch im Landkreis Freudenstadt kann man sie oftmals vorbeifahren...