Boogie Woogie nach 100 Jahren nach wie vor topfit

Die Zwingenberger- Brüder haben eine zweite Leidenschaft: Historische Lokomotiven. Axel hat ein Kultbuch darüber geschrieben und unterhält in Wittenberg ein Eisenbahnmuseum. Und Torsten kennt jedes Teil, das an einer Dampflock Geräusche macht.Damit beginnt das Konzert mit einem Dampflock-Start-Geräusche-Schlagzeug-Solo. Bis das Ding in Vollfahrt ist und im Achteltakt über die Schwellen rast. Dann...