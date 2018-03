In der Königlichen Post mit dem markanten Türmchen wird demnächst ein Café eröffnet.Archivbild: Haas

Altes Lager Das Albgut ist auf gutem Weg

In die Erlebnis-Welt in Münsingen wollen acht Manufakturen einziehen. Demnächst wird ein Café in der Königlichen Post eröffnet.