Das Lied vom Tod und ein Brief aus der Heimat

Alle zwei Jahre veranstaltet der Musikverein Talheim in der Bergkirche ein Konzert, das Pfarrer Matthias Wagner moderiert. Der Verein, der sich übers Jahr auch bei anderen Gelegenheiten wie etwa dem Rosenmarkt, dem Jubiläumsfest des Jugendhauses oder der Nikolausfeier engagiert, bot diesmal ein Programm mit dem Schwerpunkt Filmmusik. Wer die populären Filme kannte, konnte so in seinem Kopfkino ei...