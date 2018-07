Die Neugierige

An ihre erste Geiselnahme erinnert sich Ursula Gasch noch ganz genau. Ein Mann hatte Mitte der 1990er-Jahre in einer kleinen Gemeinde im Zollernalbkreis monatelang seiner getrennt von ihm lebenden Frau nachgestellt. „Das war klares Stalking, nur kannte damals in Deutschland noch keiner das Wort“, erinnert sich Gasch. Als er eine Unterhaltsforderung bekam, eskalierte die Situation: Der Mann bracht...