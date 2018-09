Durch prächtige Gärten

Schon im Bus auf dem Weg zur Landesgartenschau sangen die rund 60 Seniorinnen und Senioren das Lied „Das Wandern ist des Müllers Lust“. Dem Singen ließen die Dornstetter Taten folgen: Sie wanderten am Dienstag genauso lustig wie wacker durch das riesige Gelände der Landesgartenschau in Lahr, schnupperten an der einen oder anderen Blüte und genossen den Tag bei echtem Kaiserwetter.Einmal im Jahr l...