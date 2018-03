Ein Ass noch im Ärmel

Jazz ist oft urbane Musik, von den Städten geprägt, in denen sie entsteht. Das Weltmekka des Jazz ist nach wie vor New York. Dort, genauer im Stadtteil Queens, schloss der Tübinger Saxofonist Lukas Pfeil zwischen 2013 und 2015 sein Studium mit dem Master in Jazz Performance ab.Am Donnerstagabend gastierte das Lukas Pfeil Quartett vor gut 80 Zuhörern im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen – m...