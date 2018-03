Thomas de Marco über die Mandatsaufgabe von Thomas Ziegler Ein streitbarer Linker verlässt den Gemeinderat

Zum Ende seiner Amtszeit als Stadtrat ist Thomas Ziegler von den Linken noch einmal ein Coup gelungen: Selbst die meisten Mitglieder des Gemeinderats wussten nicht, dass der 64-Jährige sein Mandat in der nächsten Sitzung am 26. April übergibt. An wen, sagen die Linken noch nicht – auch das gehört zum Szenario, mit der sie den Abschied von Ziegler zelebrieren.