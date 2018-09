Experteninfos für Waldbesitzer

Für die unzähligen Privatwaldbesitzer in Baden-Württemberg brechen neue Zeiten an. Wer künftig Rohholz an die Sägeindustrie verkaufen möchte, sollte dafür zertifiziert sein, rät die Forstbetriebsgemeinschaft Dornhaner Platte (FBG), die ihre Mitgliederversammlung für Freitag, 21. September, ab 19.30 Uhr im Landgasthof Brachfeld bei Hopfau anberaumt hat. Denn seit der aktuellen Forstreform steuert ...