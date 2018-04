Die 45-Jährige klingelte gegen 17.45 Uhr an einem Wohnhaus. Als ein kleines Kind die Haustür öffnete, sprang zunächst ein Hund ins Freie und biss die Frau in den Arm. Anschließend rannte das Tier ins Gebäude zurück. Die Tür wurde geschlossen und kurz darauf erneut geöffnet. Diesmal sprangen zwei Hunde heraus und fielen die Frau an.

Eine Zeugin leistete Erste Hilfe. Die Frau wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in eine Klinik gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.