Von heute an verlegen die Stadtwerke Tübingen entlang des Stadtgrabens die nächste größere Teilstrecke einer neuen Wassertransportleitung. Für Bus- und Autofahrer hat das viele Auswirkungen. So wird die rechte Fahrspur entlang des Stadtgrabens zwischen Schmiedtorstraße und Kino Museum vier Monate lang komplett gesperrt.

Auch sämtliche Tübus-Linien nehmen die Strecke entlang des Stadtgrabens auf ihrem Weg über das Lustnauer Tor in Richtung Hauptbahnhof und passieren dabei die Haltestelle „Stadtgraben“. Sie muss aufgrund der Bauarbeiten geschlossen werden. Die nächstgelegenen Haltestellen sind „Nonnenhaus“, „Rümelinstraße“ sowie „Parkhaus König“. Die Linien 1 bis 7, 17, 21, 23, N91, N94 und N96 halten in Richtung Hauptbahnhof zusätzlich an der Haltestelle „Rümelinstraße“.

Zudem ist rund um die Baustelle mit weiteren Beeinträchtigungen zu rechnen. Die Stadtwerke nutzen aber bewusst die weniger verkehrsreichen Pfingst- und Sommerferienwochen. Gearbeitet wird teils zeitgleich in mehreren Abschnitten. Im selben Areal sanieren die SWT bereits seit Januar das Parkhaus Altstadt-Mitte.